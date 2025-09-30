بوتين: روسيا تنتصر في "المعركة العادلة" في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تنتصر في ما وصفها "بالمعركة العادلة" في أوكرانيا.



وقال بوتين في مقطع مصور نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "يخوض مقاتلونا وقادتنا الهجوم، والدولة بأكملها، كل روسيا، تخوض هذه المعركة العادلة وتعمل بجد... نحن ندافع معا عن حبنا للوطن الأم ووحدة مصيرنا التاريخي، نحن نقاتل وننتصر".