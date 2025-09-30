انقطاع خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت في أفغانستان

أكد سكان وخدمات مراقبة ان خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة انقطعت في جميع أنحاء أفغانستان اليوم الثلاثاء دون أن تقدم سلطات طالبان أي تفسير على الفور.

وعبرت حركة طالبان عن قلقها بشأن المواقع الإلكترونية الإباحية في وقت سابق، وقامت السلطات بقطع وصلات الألياف الضوئية لبعض الأقاليم في الأسابيع القليلة الماضية، وأرجع المسؤولون ذلك إلى مخاوف أخلاقية.

وقال مرصد نتبلوكس، وهو منظمة دولية لمراقبة الوصول إلى الإنترنت، إن خدمة الإنترنت قُطعت على مراحل.