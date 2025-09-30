الكرملين يؤيد خطة ترامب بشأن غزة

أعلن الكرملين أنه يؤيد الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "روسيا تؤيد وترحب دائما بأي جهود يقوم بها الرئيس ترامب من شأنها إنهاء هذه المأساة المستمرة". وأضاف: "بالتأكيد نريد أن تنفَّذ هذه الخطة وأن تساعد في إنهاء الأحداث في الشرق الأوسط بشكل سلمي".