مسؤول فلسطيني: حماس بدأت بدراسة خطة ترامب

أكد مسؤول فلسطيني مطلع أن حركة حماس بدأت الثلاثاء بدراسة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة في أطرها القيادية ومع الفصائل الفلسطينية.



وقال المسؤول وهو مقرب من حماس إن الحركة "تبدأ اليوم في سلسلة المشاورات في أطرها القيادية السياسية والعسكرية داخل فلسطين وفي الخارج وستقدم الحركة ردا وطنيا يمثل الحركة وفصائل المقاومة"، مشيرا إلى أن المشاورات "قد تحتاج إلى أيام عدة".