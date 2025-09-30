قطر راضية عن ضمانات أمنية قُدمت لها في المكالمة مع ترامب ونتانياهو

أكّدت قطر أنها راضية عن ضمانات أمنية قدّمتها لها الولايات المتحدة.



وشددت على أنّ إسرائيل تعهّدت بعدم تكرار أي هجوم على البلد الخليجيّ خلال اتصال هاتفيّ من البيت الابيض.



وأعرب الأنصاري خلال مؤتمر صحافيّ في الدوحة عن اعتقاده بأنّ الضمانات الأمنية والالتزامات التي قُدّمت في المكالمة الهاتفية أمس من طرف الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي كانت واضحة جدًا.



وأوضحت أنّها كانت بضمان من الرئيس الأميركيّ بأنّ قطر لن تتعرض لهجوم مجددًا.



وقال الأنصاري: "نحن راضون عن الضمانات الأمنية التي تلقيناها".



وأضاف: "كان هناك التزام من جانب إسرائيل بعدم مهاجمة قطر مرة أخرى".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أنّ تركيا ستنضم إلى اجتماع فريق الوساطة في شأن غزة المقرر اليوم في قطر.