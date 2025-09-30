ترامب يرأس اجتماعًا استثنائيًا لكبار قادة الجيش والبحرية الأميركيين المنتشرين في أنحاء العالم

يرأس الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب اجتماعًا استثنائيًا لكبار قادة الجيش والبحرية الأميركيين المنتشرين في أنحاء العالم.



وقال ترامب إنه سيستغل الاجتماع المباشر مع كبار قادة الجيش الأميركيّ في جامعة مشاة البحرية في كوانتيكو ليقول لهم "نحن نحبهم".



ومن المتوقع أن يتحدث وزير الدفاع بيت هيجسيث عن "روح المحارب"، أحد موضوعاته المفضلة.



وقال مسؤول أميركيّ لريوترز في شأن جدول أعمال الاجتماع: "إنّ لا أحد يعلم ما الذي سيُناقش في النهاية".



سيخضع القادة العسكريون الذين يحضرون الاجتماع لتدقيق عام بحثًا عن أي رد فعل على التعليقات السياسية الصريحة التي أدلى بها ترامب، الذي غالبًا ما يجر الجيش إلى قضايا سياسية.