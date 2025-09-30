رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فورًا

طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء أسطول الصمود الدولي الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة بوقف مهمته على الفور.



وقالت ميلوني إن الإصرار على الدخول في مواجهة مع إسرائيل قد يخل "بالتوازن الهش" القائم حاليًا والذي قد يفضي إلى إحلال السلام بناءً على الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأضافت ميلوني في بيان: "سيكون الكثيرون سعداء بعرقلة هذه الخطة".



وتابعت: "أخشى أن تتيح محاولات الأسطول لكسر الحصار البحري الإسرائيلي ذريعة لذلك. ولهذا السبب أيضًا أعتقد أن الأسطول يجب أن يتوقف الآن".