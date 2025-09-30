خمسة قتلى جراء الزلزال في الفيليبين

قضى خمسة أشخاص جراء زلزال بقوة 6,9 درجات ضرب وسط الفيليبين مساء الثلاثاء، وفق ما أفادت الشرطة المحلية صباح الاربعاء.



وقال الضابط في الشرطة فيليبي كاباغي من بلدية سان ريميجيو: "لدينا خمس وفيات مؤكدة"، مضيفًا أن لا تفاصيل حتى الآن عن هوية الضحايا.



وضرب الزلزال شمال جزيرة سيبو في الساعة 21:59 (12:59 ت غ) الثلاثاء، وألحق أضرارWا بمبان وطرق وتسبب بانقطاع الكهرباء.

