البابا يعبر عن أمله في أن تقبل حماس بخطة ترامب للسلام
أخبار دولية
2025-09-30 | 16:04
البابا يعبر عن أمله في أن تقبل حماس بخطة ترامب للسلام
أثنى بابا الفاتيكان ليو اليوم الثلاثاء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة المكونة من 20 بندًا وعبر عن أمله في أن تقبلها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن البابا ليو قوله "هناك عناصر مثيرة للاهتمام للغاية في الخطة... آمل أن تقبلها حماس ضمن الإطار الزمني المحدد".
ولم تشارك حماس في المحادثات التي أفضت إلى الاقتراح الذي يدعوها إلى نزع سلاحها، وهو مطلب سبق أن رفضته. وقالت الحركة إنها ستدرس الخطة بحسن نية وستقدم ردًا عليها.
وكان البابا ليو يتحدث إلى الصحفيين في أثناء مغادرته مقر إقامته الصيفي في كاستل غاندولفو الذي اعتاد زيارته بانتظام.
وعلق أيضًا على أسطول الصمود العالمي الذي يحاول نقل مساعدات إنسانية إلى غزة، والذي يواجه خطر التعرض لهجوم إسرائيلي في الساعات القادمة.
وتوعدت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن الحصار البحري الذي تفرضه على غزة في الوقت الذي تشن فيه حربها على حماس.
وقال البابا ليو: "يقول الناس من جميع الأطراف: دعونا نأمل ألا يكون هناك عنف، وأن يعامل الناس باحترام. هذا أمر مهم للغاية".
أخبار دولية
ترامب
للسلام
