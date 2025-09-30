الأخبار
ترامب: أميركا تتجه على الأرجح نحو إغلاق حكومي
أخبار دولية
2025-09-30 | 15:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: أميركا تتجه على الأرجح نحو إغلاق حكومي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تتجه على الأرجح نحو الإغلاق الحكومي الخامس عشر لها منذ عام 1981، مشيرًا إلى أن إدارته قد تجري تغييرات لا رجعة فيها إذا حدث هذا الإغلاق.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنشهد على الأرجح إغلاقًا حكوميًا".
وذكر ترامب أن الديمقراطيين يغامرون في مفاوضاتهم بشأن الإغلاق، مشيرًا إلى أن إدارته يمكن أن تخفض المزايا التي تقدمها.
أخبار دولية
أميركا
الأرجح
إغلاق
حكومي
0
أخبار دولية
01:32
جاي دي فانس يحذّر من أن الحكومة الأميركية تتجّه نحو إغلاق ويحمّل المسؤولية للديموقراطيين
أخبار دولية
01:32
جاي دي فانس يحذّر من أن الحكومة الأميركية تتجّه نحو إغلاق ويحمّل المسؤولية للديموقراطيين
0
أخبار لبنان
2025-09-13
مرسوم لتحويل مستشفى برالياس إلى مستشفى حكومي بعد ثلاث سنوات من الإغلاق
أخبار لبنان
2025-09-13
مرسوم لتحويل مستشفى برالياس إلى مستشفى حكومي بعد ثلاث سنوات من الإغلاق
0
آخر الأخبار
2025-09-08
القناة 12 الإسرائيلية: مسيرة معادية تتجه نحو منطقة ديمونا في صحراء النقب
آخر الأخبار
2025-09-08
القناة 12 الإسرائيلية: مسيرة معادية تتجه نحو منطقة ديمونا في صحراء النقب
0
أخبار دولية
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
أخبار دولية
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
0
أخبار دولية
16:50
نتانياهو سيطلع الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب في شأن غزة
أخبار دولية
16:50
نتانياهو سيطلع الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب في شأن غزة
0
أخبار دولية
16:23
الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك
أخبار دولية
16:23
الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك
0
أخبار دولية
16:04
البابا يعبر عن أمله في أن تقبل حماس بخطة ترامب للسلام
أخبار دولية
16:04
البابا يعبر عن أمله في أن تقبل حماس بخطة ترامب للسلام
0
أخبار دولية
15:39
زيلينسكي: الوضع في محطة زابوريجيا النووية خطير للغاية
أخبار دولية
15:39
زيلينسكي: الوضع في محطة زابوريجيا النووية خطير للغاية
0
أخبار دولية
12:32
ترامب محذرًا جنرالات أميركيين: الولايات المتحدة تشهد حربًا من الداخل
أخبار دولية
12:32
ترامب محذرًا جنرالات أميركيين: الولايات المتحدة تشهد حربًا من الداخل
0
منوعات
15:15
لبنان بين أبطأ الدول عالميًا في سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول... والخليج بين الأفضل!
منوعات
15:15
لبنان بين أبطأ الدول عالميًا في سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول... والخليج بين الأفضل!
0
أخبار لبنان
12:54
بوصعب: جلسة الأمس عُطلت... وعدوان: القوانين المقرة أمس نافذة
أخبار لبنان
12:54
بوصعب: جلسة الأمس عُطلت... وعدوان: القوانين المقرة أمس نافذة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رولان خوري من امن الدولة الى سهيلة فالكازينو...الجناية ممنوعة عنه
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رولان خوري من امن الدولة الى سهيلة فالكازينو...الجناية ممنوعة عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
3
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
4
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
5
اقتصاد
03:52
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
اقتصاد
03:52
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
6
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
7
موضة وجمال
06:59
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
موضة وجمال
06:59
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
8
أخبار دولية
01:54
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
أخبار دولية
01:54
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
