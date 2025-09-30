ترامب: أميركا تتجه على الأرجح نحو إغلاق حكومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تتجه على الأرجح نحو الإغلاق الحكومي الخامس عشر لها منذ عام 1981، مشيرًا إلى أن إدارته قد تجري تغييرات لا رجعة فيها إذا حدث هذا الإغلاق.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنشهد على الأرجح إغلاقًا حكوميًا".



وذكر ترامب أن الديمقراطيين يغامرون في مفاوضاتهم بشأن الإغلاق، مشيرًا إلى أن إدارته يمكن أن تخفض المزايا التي تقدمها.