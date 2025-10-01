ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب انّ عدم منح الولايات المتحدة جائزة نوبل للسلام عن دور ينسبه لنفسه في إيجاد حلّ لنزاعات عدّة سيشكّل "إهانة" للبلاد.وتساءل ترامب في خطاب ألقاه أمام كبار القادة العسكريين الأميركيين: "هل ستحصلون على جائزة نوبل؟ قطعا لا. سيمنحونها لشخص لم يفعل شيئا على الإطلاق".وأضاف: "سيكون ذلك إهانة كبيرة لبلدنا. لا أريدها، أريد أن تنالها البلاد"، مضيفا "يجب أن تنالها، لأنّ شيئا كهذا لم يحدث من قبل".