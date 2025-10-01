البنتاغون يقول إنه يمضي في تقليص مهمته بالعراق

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مجددا في بيان أمس الثلاثاء التزامها بتقليص مهمتها العسكرية في العراق، وهي عملية قال مسؤول أميركي إنها ستشهد قيادة بغداد جهود مكافحة فلول تنظيم الدولة الإسلامية داخل البلاد.



وأوضح المسؤول أنه بموجب الخطة، ستركز الولايات المتحدة وأعضاء التحالف بدلا من ذلك على محاربة فلول الدولة الإسلامية في سوريا وستنقل معظم أفرادها إلى إقليم كردستان العراق لتنفيذ تلك المهمة.



وقال المسؤول إنه بمجرد اكتمال عمليات الانتقال، سيصبح العدد الإجمالي للقوات الأميركية في العراق أقل من 2000 جندي، وسيكون معظمهم في أربيل.



وأضاف أن العدد النهائي لم يتم تحديده بعد، دون تقديم جدول زمني.



وستركز القوات الأميركية المتبقية في بغداد على قضايا التعاون الأمني الثنائي، وليس على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال مسؤول عسكري كبير: "لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديدا مستمرا للحكومة العراقية أو لأميركا انطلاقا من الأراضي العراقية. وهذا إنجاز كبير يمكّننا من نقل المزيد من المسؤولية إلى العراق ليقود جهود الأمن في البلاد".