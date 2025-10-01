الولايات المتحدة تتعهد ضمان أمن قطر بعد الضربة الاسرائيلية

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية لقطر بعد تعرضها لضربة اسرائيلية استهدفت قادة حماس في أيلول، بحسب مرسوم رئاسي نشره البيت الأبيض.



وجاء في المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب أن "سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي".

