إغلاق حكومي أميركي بعد فشل الكونغرس في الاتفاق على الموازنة

بدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بعدما فشل الكونغرس في تجاوز خلاف بشأن الموازنة أثناء مفاوضات صعبة تعطلت على خلفية مطالبات الديموقراطيين بتمويل الرعاية الصحية.



وسارع الجمهوريون والديموقراطيون فورًا إلى تبادل الاتهامات بشأن الجمود الذي سيؤثر على مئات آلاف الموظفين الحكوميين وملايين الأميركيين الذين يعتمدون على الخدمات.



ويأتي الإغلاق الذي سيوقف العمل في عدة وزارات ووكالات فدرالية في وقت عززت الانقسامات العميقة في واشنطن المخاوف حيال مدة وتداعيات الإغلاق.



وهدد ترامب بمعاقبة الديموقراطيين وناخبيهم عبر استهداف أولوياتهم التقدّمية والدفع باتّجاه خفض كبير في عدد الوظائف في القطاع العام في أول إغلاق منذ الشلل الحكومي في ولايته السابقة.



وقال ترامب للصحافيين "لذلك، سنسرّح عددًا كبيرًا من الأشخاص. هم ديموقراطيون، وسيكونون ديموقراطيين. الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق".



وأعلنت عدة سفارات أميركية على "إكس" أن حساباتها لن تُحدّث إلا بـ"معلومات عاجلة للسلامة والأمن"، بينما ذكرت "ناسا" بأنها باتت "مغلقة بسبب نقص في التمويل الحكومي".



وبدأ توقف العمليات الحكومية صباح الأربعاء بعد محاولة محمومة فشلت في النهاية في مجلس الشيوخ للمصادقة على قرار تمويل قصير الأمد أقره مجلس النواب.



ولن يؤثر الإغلاق على القطاعات الحيوية مثل خدمة البريد والجيش وبرامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي وبطاقات التموين.



لكن قد يوضع يوميًا ما يصل إلى 750 ألف موظف في بطالة تقنية ولن تدفع أجورهم حتى انتهاء الإغلاق، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس.



ويواجه الكونغرس مهلًا نهائية للموافقة على خطط الإنفاق، وغالبًا ما تكون المفاوضات متوترة، لكن عادة ما يتم تجنب الإغلاق.



ويسعى الديموقراطيون الذين يشكلون أقلية في مجلسي الكونغرس، إلى اثبات أنهم قادرون على التأثير على الحكومة الفدرالية بعد ثمانية أشهر من رئاسة ترامب الثانية التي شهدت تفكيك وكالات حكومية.

