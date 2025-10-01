الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انقسام إسرائيلي حول خطة ترمب لوقف الحرب: نتنياهو يؤيد وبن غفير يهاجم وسط انتظار رد حماس
أخبار دولية
2025-10-01 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
انقسام إسرائيلي حول خطة ترمب لوقف الحرب: نتنياهو يؤيد وبن غفير يهاجم وسط انتظار رد حماس
0
min
انقسام إسرائيلي حول خطة ترمب لوقف الحرب: نتنياهو يؤيد وبن غفير يهاجم وسط انتظار رد حماس
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
إسرائيلي
الحرب:
نتنياهو
يهاجم
انتظار
التالي
احتمال وجود 91 شخصا عالقين تحت مبنى مدرسة انهار في إندونيسيا
أسطول الصمود: سفن مجهولة اقتربت من عدد من قواربنا ثم غادرت
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
14:39
صلة بين تناول المكسرات وخسارة الوزن... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
14:39
صلة بين تناول المكسرات وخسارة الوزن... إليكم هذه الدراسة!
0
آخر الأخبار
14:34
الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل أكدت مجددا استعدادها لنقل أي مساعدات إنسانية إلى غزة عبر قنوات آمنة وبطريقة سلمية
آخر الأخبار
14:34
الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل أكدت مجددا استعدادها لنقل أي مساعدات إنسانية إلى غزة عبر قنوات آمنة وبطريقة سلمية
0
آخر الأخبار
14:33
الخارجية الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية تواصلت مع أسطول المساعدات المتجه إلى غزة وطلبت منه تغيير مساره
آخر الأخبار
14:33
الخارجية الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية تواصلت مع أسطول المساعدات المتجه إلى غزة وطلبت منه تغيير مساره
0
آخر الأخبار
14:23
الديوان الأميري: أمير قطر يناقش مع ترامب خطته بشأن غزة في اتصال هاتفي
آخر الأخبار
14:23
الديوان الأميري: أمير قطر يناقش مع ترامب خطته بشأن غزة في اتصال هاتفي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:10
البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة غزة
أخبار دولية
14:10
البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة غزة
0
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
0
أخبار دولية
13:39
روسيا لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
أخبار دولية
13:39
روسيا لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
0
أخبار دولية
13:25
أسطول الصمود العالمي: عدة سفن تقترب من الأسطول... وقد تعترضه البحرية الإسرائيلية خلال ساعة
أخبار دولية
13:25
أسطول الصمود العالمي: عدة سفن تقترب من الأسطول... وقد تعترضه البحرية الإسرائيلية خلال ساعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:22
وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل أكدت لي أن قواتها لن تستخدم أي عنف ضد الأسطول المتجه لغزة
آخر الأخبار
14:22
وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل أكدت لي أن قواتها لن تستخدم أي عنف ضد الأسطول المتجه لغزة
0
آخر الأخبار
2025-09-28
الجزيرة: غارات إسرائيلية شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-09-28
الجزيرة: غارات إسرائيلية شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
0
خبر عاجل
2025-09-29
بري ردًا على إتهامات بحق سلام: هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين فالحكومة يشترك فيها الجميع "خافوا الله يا جماعة"
خبر عاجل
2025-09-29
بري ردًا على إتهامات بحق سلام: هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين فالحكومة يشترك فيها الجميع "خافوا الله يا جماعة"
0
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اجتماع لبناني ـ سوري في بيروت يبحث المفقودين وترسيم الحدود ووقف التهريب
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اجتماع لبناني ـ سوري في بيروت يبحث المفقودين وترسيم الحدود ووقف التهريب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
2
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
3
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
4
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
5
موضة وجمال
09:56
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
موضة وجمال
09:56
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
6
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
7
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
8
حال الطقس
02:49
طقس متقلب مع احتمال لامطار محلية...
حال الطقس
02:49
طقس متقلب مع احتمال لامطار محلية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More