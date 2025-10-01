مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الخطة الجمهورية لإنهاء الإغلاق الحكومي

رفض مجلس الشيوخ الأميركي خطة تمويل موقتة طرحها الجمهوريون لإنهاء الاغلاق الحكومي، مبددًا الآمال بنهاية سريعة للشلل الفدرالي.



ولم يؤيد سوى ثلاثة أعضاء ديموقراطيين نصًا اقترحه الجمهوريون لتمديد تمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية تشرين الثاني، علمًا أنه يحتاج الى ثمانية أصوات لبلوغ سقف الأصوات الستين التي تتيح إقراره.

