وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة

الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وفي مرسوم صادر عن البيت الابيض، تعهد بتقديم ضمانات أمنية لقطر تحفظ أمنها وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي، وبناءً على المرسوم، يتعين على وزير الحرب الاميركي، التنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية الاميركية للحفاظ على تخطيط طارىء مشترك مع قطر يضمن استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان أجنبي ضد الدوحة.



وتزامنًا، اعتبر رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، أن تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة، وهي ستكشف عند انطلاق العملية التفاوضية بين حماس وإسرائيل.