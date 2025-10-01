البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة غزة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت اليوم الأربعاء أن هناك "مناقشات حساسة" تجري حاليًا بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.



وقالت في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك مناقشات حساسة للغاية تجري، لكنني لا أريد التسرع في إصدار أي بيان من هنا. سأترك الأمر للمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وللرئيس الأميركي للتعامل معه".