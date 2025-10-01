الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة غزة
أخبار دولية
2025-10-01 | 14:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة غزة
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت اليوم الأربعاء أن هناك "مناقشات حساسة" تجري حاليًا بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وقالت في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك مناقشات حساسة للغاية تجري، لكنني لا أريد التسرع في إصدار أي بيان من هنا. سأترك الأمر للمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وللرئيس الأميركي للتعامل معه".
أخبار دولية
الأبيض:
مناقشات
حساسة
التالي
الجيش الإسرائيلي يعلن انه سيغلق آخر ممر متاح للمتجهين شمالا من جنوب غزة
الشرطة تؤكد عدم وجود خطر على الجمهور بعد انفجارات وإغلاق طريق رئيسي في ميونيخ بألمانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:47
البيت الأبيض: محادثات حساسة تجري بشأن خطة غزة
آخر الأخبار
13:47
البيت الأبيض: محادثات حساسة تجري بشأن خطة غزة
0
آخر الأخبار
2025-07-07
البيت الأبيض: ستجري مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح بين إسرائيل وحماس مع نتنياهو
آخر الأخبار
2025-07-07
البيت الأبيض: ستجري مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح بين إسرائيل وحماس مع نتنياهو
0
آخر الأخبار
2025-08-19
البيت الأبيض: أميركا تواصل مناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي قبلته حماس
آخر الأخبار
2025-08-19
البيت الأبيض: أميركا تواصل مناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي قبلته حماس
0
خبر عاجل
2025-09-30
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
خبر عاجل
2025-09-30
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:29
تركيا تتّهم إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي" بعد اعتراض أسطول المساعدات المتّجه إلى غزة
أخبار دولية
16:29
تركيا تتّهم إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي" بعد اعتراض أسطول المساعدات المتّجه إلى غزة
0
أخبار دولية
16:09
أكبر نقابة عمالية في إيطاليا تدعو لإضراب عام يوم الجمعة دعمًا لأسطول الصمود العالمي
أخبار دولية
16:09
أكبر نقابة عمالية في إيطاليا تدعو لإضراب عام يوم الجمعة دعمًا لأسطول الصمود العالمي
0
أخبار دولية
16:06
ماسك يصبح أول شخص في العالم يبلغ صافي ثروته 500 مليار دولار
أخبار دولية
16:06
ماسك يصبح أول شخص في العالم يبلغ صافي ثروته 500 مليار دولار
0
أخبار دولية
16:04
لاريجاني: حزب الله يمتلك القدرة على قلب الميدان لكنه ملتزم بالتهدئة
أخبار دولية
16:04
لاريجاني: حزب الله يمتلك القدرة على قلب الميدان لكنه ملتزم بالتهدئة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-09-09
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
خبر عاجل
2025-09-09
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
0
منوعات
08:30
أثناء ركوب الحافلة مع والدته... طفل ينجو من حادث مروّع بأعجوبة وفيديو يوثّق اللحظة المرعبة!
منوعات
08:30
أثناء ركوب الحافلة مع والدته... طفل ينجو من حادث مروّع بأعجوبة وفيديو يوثّق اللحظة المرعبة!
0
أخبار لبنان
12:43
وزير الداخلية إستقبل ماغرو وروداكوف ورئيس بعثة سفارة العراق وعرض مع عطالله شؤونًا إنمائية
أخبار لبنان
12:43
وزير الداخلية إستقبل ماغرو وروداكوف ورئيس بعثة سفارة العراق وعرض مع عطالله شؤونًا إنمائية
0
أخبار لبنان
2025-08-07
الجميّل التقى السفير الأسترالي: الأولوية لتنفيذ قرار حصر السلاح
أخبار لبنان
2025-08-07
الجميّل التقى السفير الأسترالي: الأولوية لتنفيذ قرار حصر السلاح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اجتماع لبناني ـ سوري في بيروت يبحث المفقودين وترسيم الحدود ووقف التهريب
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اجتماع لبناني ـ سوري في بيروت يبحث المفقودين وترسيم الحدود ووقف التهريب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
2
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
3
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
4
موضة وجمال
09:56
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
موضة وجمال
09:56
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
5
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
6
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
7
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
8
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More