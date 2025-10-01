لاريجاني: حزب الله يمتلك القدرة على قلب الميدان لكنه ملتزم بالتهدئة

اعتبر أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي لاريجاني، في تصريحاته الاخيرة، أن حزب الله يمتلك القدرة على قلب الميدان، لكنه ملتزم بالتهدئة.



وقال: "إذا كان حزب الله لا يقوم بأي عمل عسكري في الوقت الحالي، فذلك لأنه لا يريد أن يُتهم بخرق اتفاق وقف النار، لكن الحقيقة أن حزب الله يملك القدرة الكاملة على تغيير الميدان في أي لحظة إذا أراد".