ماسك يصبح أول شخص في العالم يبلغ صافي ثروته 500 مليار دولار

أظهر مؤشر فوربس للمليارديرات أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أصبح اليوم الأربعاء أول شخص في التاريخ يحقق صافي ثروة تقترب من 500 مليار دولار.



وبلغت القيمة الصافية لثروة ماسك 499.5 مليار دولار حتى الساعة 3:43 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.