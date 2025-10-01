تركيا تتّهم إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي" بعد اعتراض أسطول المساعدات المتّجه إلى غزة

اتّهمت وزارة الخارجية التركية إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي" باعتراضها أسطول الناشطين المتّجه إلى غزة والمحمّل مساعدات إنسانية.



وقالت الوزارة في بيان إن "الهجوم الذي شنته قوات إسرائيلية في المياه الدولية ضد أسطول الصمود العالمي الذي كان في طريقه لإيصال مساعدات إنسانية لسكان غزة، هو عمل إرهابي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر".

