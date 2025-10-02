حماس تندّد بـ"اعتداء غادر وجريمة قرصنة وإرهاب" بعد اعتراض إسرائيل أسطول المساعدات لغزة

ندّدت حركة حماس ليل الأربعاء باعتراض إسرائيل أسطول المساعدات لغزة، واصفة العملية الإسرائيلية بأنها "اعتداء غادر وجريمة قرصنة وإرهاب" ضد مدنيين.



وجاء في بيان للحركة: "إن اعتراض بحرية الاحتلال الصهيوني لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية، واعتقال النشطاء والصحفيين المرافقين لهم، يشكل اعتداء غادرا وجريمة قرصنة وإرهاب بحري على المدنيين. ندين بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي".