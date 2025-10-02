مقتل شخصين حاولا اقتحام ثكنة للدرك بالمغرب خلال أعمال شغب

قُتل شخصان وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن المغربية ليل الأربعاء، أثناء محاولتهم اقتحام ثكنة للدرك الملكي في بلدة بجنوب المملكة خلال أعمال شغب تلت دعوات للتظاهر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن السلطات.



وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصدر في السلطات المحلية لمحافظة انزكان (جنوب) إنّ عناصر الدرك الملكي في بلدة القليعة "اضطرت إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصدّ عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة حيث لقي شخصان مصرعهما متأثرين بإصابتهما بأعيرة نارية"، مشيرة إلى إصابة أشخاص آخرين بجروح أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.