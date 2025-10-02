59 شخصا لا يزالون عالقين تحت أنقاض مبنى مدرسة إسلامية في إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية أنّ 59 شخصا لا يزالون عالقين تحت أنقاض مبنى مدرسة إسلامية انهار الإثنين في جزيرة جاوا، في كارثة أسفرت حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.



وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري، إنه وفقا لأحدث إحصائية "لا يزال 59 شخصا عالقين تحت الأنقاض".



وأضاف في بيان أنّه من المحتمل أنّ "بعض الناجين من الحادث لم يبلغوا عن أماكن وجودهم".



وتم فتح تحقيق في سبب الكارثة.