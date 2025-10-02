أميركا ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لضرب عمق روسيا

أعلن مسؤولان أميركيان، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، في الوقت الذي تدرس فيه ما إذا كانت سترسل صواريخ إلى كييف يمكنها ضرب مثل هذه الأهداف.



وذكر المسؤولان لرويترز، أن الولايات المتحدة طلبت أيضا من دول حلف شمال الأطلسي تقديم دعم مماثل، في تأكيد لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، وكانت أول من أورد هذه المعلومات.



ويمثل هذا القرار أول تغيير معلن في سياسة الرئيس دونالد ترامب منذ تشديد خطابه تجاه روسيا في الأسابيع الماضية سعيا لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا المجاورة.