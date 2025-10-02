زيلينسكي يلتقي القادة الأوروبيين في كوبنهاغن فيما تسعى بروكسل لتعزيز دعمها لكييف

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين في كوبنهاغن، من بينهم أولئك الذين يسعون إلى ترسيخ دعمهم لكييف على المدى الطويل، في وقت بدأت الولايات المتحدة تحد من التزاماتها تجاه كييف.



وسينضم إلى رؤساء دول وحكومات الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والذين اجتمعوا في كوبنهاغن لحضور قمة أوروبية غير رسمية، حوالى 20 قائدًا أوروبيًا إضافيًا، هذه المرة لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية.



وتفتتح القمة السابعة أعمالها هذه المرة في مناخ مختلف تمامًا، بعد التوغلات الروسية في الأجواء الأوروبية وتحليق مسيّرات مجهولة المصدر فوق كوبنهاغن.



وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن روسيا بانتهاكاتها المجال الجوي الأوروبي "تهددنا، وتختبرنا، ولن تتوقف".



والسفينة التي يبلغ طولها 244 مترًا وتحمل اسم "بوشبا" أو "بوراكاي" والتي ترفع علم بنين، خاضعة لعقوبات أوروبية كونها تنتمي الى الأسطول الروسي الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على مبيعاتها النفطية.



ولمواجهة التهديد الروسي، يعمل الأوروبيون على إقامة "جدار" مضاد للمسيّرات ويعتمدون على خبرة أوكرانيا في هذا المجال لمساعدتهم.



من جهته، يأمل الرئيس الأوكراني بأن يعيد الأوروبيون تأكيد دعمهم والوعد الذي قدموه لبلاده بأنها ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي يوما ما.



واقترحت المفوضية الأوروبية استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا لن تسدده إلا إذا دفعت روسيا تعويضات الحرب، كما أوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الأربعاء.



