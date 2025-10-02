زيلينسكي: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي "في أي مكان في أوروبا"

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أن روسيا لديها القدرة على انتهاك المجال الجوي في أي مكان في القارة، وعرض تقديم الخبرة التي اكتسبتها بلاده للمساعدة في مواجهة هذا التهديد.وقال زيلينسكي في اجتماع رؤساء الدول والحكومات في كوبنهاغن: "إذا تجرّأ الروس على إطلاق مسيّرات ضد بولندا، أو انتهاك المجال الجوي لدول شمال أوروبا، فهذا يعني أن هذا يمكن أن يحدث في أي مكان".وأضاف: "في أوروبا الغربية، في الجنوب، نحتاج إلى قوات استجابة ودفاع سريعة وفعالة تعرف طريقة التعامل مع المسيّرات".