رئيس جنوب أفريقيا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي جريمة خطيرة بحق التضامن

رأى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا أن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي المتجه لغزة "جريمة خطيرة" بحق "التضامن والمشاعر العالمية الهادفة إلى تخفيف المعاناة" في القطاع.وفي بيان، دعا رامابوسا إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن مواطني جنوب أفريقيا وغيرهم ممن كانوا على متن الأسطول، بمن فيهم نكوسي زويليفيليل مانديلا حفيد بطل التحرير نيلسون مانديلا.