ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "زيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى تنظيم صفوفهم "بالتنسيق الوثيق" مع حلف شمال الأطلسي "لزيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط بالالتفاف على العقوبات الغربية.وقال ماكرون في افتتاح قمة الجماعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن: "من المهم للغاية زيادة الضغط على الأسطول الشبح لأن ذلك يخفض بشكل واضح قدرة روسيا على تمويل مجهود الحرب" ذاكرا اعتراض سفينة مشبوهة قبالة السواحل الفرنسية وعمليات التفتيش التي حصلت على متنها.واقترح "العمل في إطار تحالف الراغبين" الذي يضم دولًا تدعم أوكرانيا عسكريًا.وأكد على التعاون الوثيق مع الناتو من أجل تحديد طريقة تعزيز فعالية هذا العمل المشترك إلى حده الأقصى.