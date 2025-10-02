وزارة الخارجية الروسية: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إجراء غير قانوني

رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إجراء غير قانوني يعمق الأزمة المرتبطة ببرنامج البلاد النووي.وأعادت الأمم المتحدة فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي في 27 أيلول، بعدما فعّلت قوى أوروبية عملية تحمل اسم "آلية العودة السريعة للعقوبات".وحذرت طهران من أن هذه الخطوة ستقابَل برد قاس.