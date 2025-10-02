أردوغان: الحكومة الإسرائيلية لا تنوي إتاحة الفرصة لآمال السلام

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتراض إسرائيل لنحو 40 سفينة تحمل مساعدات ونشطاء أجانب كانت متجهة إلى غزة.وقال إن هذا يظهر أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي إتاحة الفرصة لآمال السلام.وأوضح أردوغان أن تركيا تتخذ جميع الإجراءات لضمان عدم تعرض الأتراك المشاركين في الأسطول لأي أذى.