تنديد بالهجوم الذي وقع قرب كنيس يهوديّ في مانشستر... السفارة الإسرائيلية: شنيع ومحزن للغاية

أخبار دولية
2025-10-02 | 07:55
تنديد بالهجوم الذي وقع قرب كنيس يهوديّ في مانشستر... السفارة الإسرائيلية: شنيع ومحزن للغاية

نددت السفارة الإسرائيلية في لندن بالهجوم الذي وقع قرب كنيس يهوديّ في مانشستر شمال غرب إنكلترا.

ووصفته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعيّ بأنه "شنيع ومحزن للغاية".
         
وأعرب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، من جهته، عن شعوره بالفزع البالغ إزاء هجوم وقع قرب كنيس يهودي في مانشستر في وقت سابق من اليوم.
 
ولفت ستارمر إلى أنّ وقوع هذا الهجوم في يوم احتفال دينيّ يهوديّ وهو يوم الغفران (يوم كيبور) يجعل الأمر "مفزعًا أكثر".
 
وقالت الشرطة البريطانية إنّ أربعة أصيبوا، واثنان قُتلوا وذلك بعد أن ورد بلاغ عن سيارة دهست مارة إضافة إلى طعن أفراد قرب كنيس يهودي في مانشستر في شمال غرب إنجلترا.
 
وأضافت الشرطة أنّ أفرادها أطلقوا النار على المشتبه به.

