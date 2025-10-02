مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبيّ: صعوبة حشد التأييد المطلوب للتصديق على مقترحات تعليق اتفاق التجارة المؤثر على صادرات السلع الإسرائيلية

أكّد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبيّ ماروش شفتشوفيتش صعوبة حشد التأييد المطلوب من دول التكتل للتصديق على مقترحات المفوضية الأوروبية، لتعليق اتفاق التجارة الذي يؤثر على صادرات السلع الإسرائيلية، بسبب حرب غزة.



وقال أمام لجنة برلمانية أيرلندية: "في المجلس يكون التصويت بالغالبية المؤهلة".



وأضاف: "لن أخفيكم سرًا أن حتى هذا لن يكون سهلا من الدول الأعضاء".