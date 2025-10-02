زلزال بقوة خمس درجات يهز مباني إسطنبول

أكد شهود من رويترز ومرصد أن زلزالًا هز المباني في إسطنبول في تركيا.



وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن قوة الزلزال بلغت خمس درجات.

