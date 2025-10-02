إسرائيل سترحّل ناشطي "أسطول الصمود العالميّ" إلى أوروبا

أعلنت إسرائيل أنها ستُرحِّل إلى أوروبا جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية خلال محاولتها الوصول إلى غزة، وأن أيا من السفن لم تتمكن من كسر الحصار البحري المفروض على القطاع الفلسطيني المحاصر.



ومساء الأربعاء، بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض السفن بعدما حذّرت الطواقم من دخول مياه تقول الدولة العبرية إنها خاضعة لسيطرتها.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الخميس "لم ينجح أي من يخوت الاستفزاز التابعة لحماس-الصمود في محاولته دخول منطقة قتال نشطة أو كسر الحصار البحري القانوني".



وأضاف "تبقى سفينة واحدة فقط من (أسطول) الاستفزاز هذا على مسافة بعيدة، وإذا اقتربت، فإن محاولتها دخول منطقة قتال نشطة وكسر الحصار ستُصدّ أيضا".



ومن بين الركاب المشاركين في هذا التحرك والذين اعتُرضت قواربهم، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ التي ظهرت في فيديو نشرته السلطات الإسرائيلية وهي تجمع أغراضا شخصية محاطة برجال مسلّحين.