الأخبار العاجلة آخر الأخبار
إسرائيل سترحّل ناشطي "أسطول الصمود العالميّ" إلى أوروبا

أخبار دولية
2025-10-02 | 13:45
إسرائيل سترحّل ناشطي "أسطول الصمود العالميّ" إلى أوروبا

أعلنت إسرائيل أنها ستُرحِّل إلى أوروبا جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية خلال محاولتها الوصول إلى غزة، وأن أيا من السفن لم تتمكن من كسر الحصار البحري المفروض على القطاع الفلسطيني المحاصر.
     
ومساء الأربعاء، بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض السفن بعدما حذّرت الطواقم من دخول مياه تقول الدولة العبرية إنها خاضعة لسيطرتها.
     
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الخميس "لم ينجح أي من يخوت الاستفزاز التابعة لحماس-الصمود في محاولته دخول منطقة قتال نشطة أو كسر الحصار البحري القانوني".
     
وأضاف "تبقى سفينة واحدة فقط من (أسطول) الاستفزاز هذا على مسافة بعيدة، وإذا اقتربت، فإن محاولتها دخول منطقة قتال نشطة وكسر الحصار ستُصدّ أيضا".
     
ومن بين الركاب المشاركين في هذا التحرك والذين اعتُرضت قواربهم، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ التي ظهرت في فيديو نشرته السلطات الإسرائيلية وهي تجمع أغراضا شخصية محاطة برجال مسلّحين.

أميركا ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لضرب عمق روسيا
منظمون: إسرائيل توقف 13 قاربا من أسطول الصمود وسط انتقادات دولية
LBCI السابق

LBCI
آخر الأخبار
16:28

أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول

LBCI
أخبار دولية
07:49

ألمانيا لإسرائيل: لضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالميّ

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-01

أسطول الصمود العالمي: سفننا تتعرض لاعتراض غير قانوني وتعطيل الكاميرات وعسكريون يصعدون على متن السفن

LBCI
أخبار دولية
2025-09-25

الوفد الإيطاليّ المشارك في أسطول الصمود العالميّ: نرفض اقتراح روما إنزال المساعدات في قبرص

LBCI
أخبار دولية
15:03

بوتين يؤكد أنه يراقب "عسكرة أوروبا" ويتعهد "الرد على التهديدات"

LBCI
أخبار دولية
13:36

ماكرون يطالب السلطات الإسرائيلية بحماية الفرنسيين على متن أسطول الصمود

LBCI
أخبار دولية
13:32

من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو

LBCI
أخبار دولية
13:29

من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:22

جمعية "اللجان الأهلية" لغوتيريش: للتدخل العاجل للإفراج عن ابنة طرابلس في الأسطول

LBCI
أخبار دولية
2025-09-23

تعطيل الأنشطة في نحو عشر مدن كبيرة في جنوب الصين بسبب إعصار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-28

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

رياضة
رياضة
14:09

مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار

LBCI
أخبار دولية
13:32

من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو

LBCI
أخبار دولية
13:29

من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

مادة لاصقة تثبت العظام بـ٣ دقائق ولكن…

اسرار
اسرار
23:29

أسرار الصحف 2-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا

LBCI
أخبار لبنان
11:54

الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح

LBCI
خبر عاجل
01:10

استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:50

أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة

LBCI
خبر عاجل
02:03

الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا

LBCI
حال الطقس
03:03

طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية

LBCI
خبر عاجل
01:49

مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي

