ماكرون يطالب السلطات الإسرائيلية بحماية الفرنسيين على متن أسطول الصمود

طالب الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون السلطات الإسرائيلية بـ"احترام" القانون الدوليّ في تعاملها مع أسطول الصمود العالميّ وبضمان "حماية" الركاب الفرنسيين على متنه.



وقال ماكرون خلال إحاطة إعلامية إثر قمّة أوروبية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن: "لا بدّ من احترام كلّ القواعد وحماية مواطنينا وفق الأصول".



وأشار إلى أنه يتابع الوضع عن كثب "مع الشركاء الأوروبيين المعنيين، لا سيّما إيطاليا وإسبانيا".



وأكّد ماكرون أنه "لا يوجد أي مبرّر لعمليات لا تحترم القانون الدوليّ".