48 تركيا من بين الناشطين الموقوفين على متن أسطول الصمود

أفاد ناطق باسم أسطول الصمود في تركيا مساء الخميس بأن السلطات الإسرائيلية أوقفت 48 مواطنا تركيا من بين نحو 200 شخص على متن القوارب التي تم اعتراضها ضمن "أسطول الصمود" المتوجه إلى غزة، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.



وقال الناطق باسم الأسطول عبر منصة اكس "إنّ جميع الناشطين المعتقلين موجودون حاليا في ميناء أسدود، وهم بصحة جيدة وآمنون. ومن المتوقع أن تستغرق العملية وقتا أطول بقليل بسبب العطلة الرسمية في إسرائيل".



وكنت النيابة العامة في اسطنبول أعلنت صباح الخميس فتح تحقيق بعد توقيف مواطنين أتراك على متن أسطول المساعدات الإنسانية المتوجه إلى غزة خلال تدخل للقوات الإسرائيلية.



واستند النائب العام في اسطنبول إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أنّ السلطات ستحقق في "حجز حرية، واختطاف أو احتجاز وسائل نقل، والنهب، وإلحاق الأضرار المادية، والتعذيب".



وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماع مع مسؤولين إقليميين من حزب العدالة والتنمية أنّ تدخل القوات الإسرائيلية "يُظهر مرة أخرى وحشية إسرائيل" ويدلّ على "الوحشية الجنونية التي يلجأ إليها قادتها المرتكبون للإبادة في محاولاتهم إخفاء جرائمهم ضد الإنسانية".