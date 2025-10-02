الأخبار
48 تركيا من بين الناشطين الموقوفين على متن أسطول الصمود
أخبار دولية
2025-10-02 | 15:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
48 تركيا من بين الناشطين الموقوفين على متن أسطول الصمود
أفاد ناطق باسم أسطول الصمود في تركيا مساء الخميس بأن السلطات الإسرائيلية أوقفت 48 مواطنا تركيا من بين نحو 200 شخص على متن القوارب التي تم اعتراضها ضمن "أسطول الصمود" المتوجه إلى غزة، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.
وقال الناطق باسم الأسطول عبر منصة اكس "إنّ جميع الناشطين المعتقلين موجودون حاليا في ميناء أسدود، وهم بصحة جيدة وآمنون. ومن المتوقع أن تستغرق العملية وقتا أطول بقليل بسبب العطلة الرسمية في إسرائيل".
وكنت النيابة العامة في اسطنبول أعلنت صباح الخميس فتح تحقيق بعد توقيف مواطنين أتراك على متن أسطول المساعدات الإنسانية المتوجه إلى غزة خلال تدخل للقوات الإسرائيلية.
واستند النائب العام في اسطنبول إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أنّ السلطات ستحقق في "حجز حرية، واختطاف أو احتجاز وسائل نقل، والنهب، وإلحاق الأضرار المادية، والتعذيب".
وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماع مع مسؤولين إقليميين من حزب العدالة والتنمية أنّ تدخل القوات الإسرائيلية "يُظهر مرة أخرى وحشية إسرائيل" ويدلّ على "الوحشية الجنونية التي يلجأ إليها قادتها المرتكبون للإبادة في محاولاتهم إخفاء جرائمهم ضد الإنسانية".
أخبار دولية
تركيا
الناشطين
الموقوفين
أسطول
الصمود
