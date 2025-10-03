وزير تركي: تعاون محتمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لبناء محطة نووية

كشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا قد تتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإنشاء محطة الطاقة النووية الثانية المخطط لها، موضحا أن ذلك قد يكون في شكل نموذج ثلاثي.



وقالت أنقرة إنها تجري محادثات مع روسيا والصين وكندا وكوريا الجنوبية بشأن إنشاء محطتين جديدتين للطاقة النووية في منطقتي سينوب الشمالية وتراقية الغربية، لتضافا إلى محطة أكويو للطاقة النووية التي تبنيها مع روسيا.



وفي حديثه إلى قناة سي.إن.إن ترك، قال بيرقدار إن الرئيس رجب طيب اردوغان ناقش التعاون بشأن محطات صغيرة وكبيرة مع زعيمي كندا وفرنسا.



وأشار الى أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة في تطوير محطة صغيرة وتقليدية، وذلك عقب اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي.



وقال بيرقدار: "يمكننا أن نقول إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية انضمتا معا. ولذلك، قد يكون هناك نموذج ثلاثي مع كوريا-أميركا-تركيا".



وأشار إلى أن محطة أكويو ستكون جاهزة للتشغيل في عام 2026.