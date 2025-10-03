الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي

أخبار دولية
2025-10-03 | 01:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه في حال استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ الأربعاء قد يجري فصل موظفين اتحاديين وإلغاء عدد من المشاريع.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة (أو.إيه.إن) بشأن مذكرة حديثة من مكتب الإدارة والميزانية أثارت احتمال حدوث تسريح للموظفين، قال ترامب: "قد تكون هناك إقالات.. وهذا خطأهم"، في إشارة إلى الديمقراطيين.

وأضاف: "بوسعنا إلغاء المشاريع التي يريدونها، مشاريعهم المفضلة، وسنلغيها بشكل دائم... في يدي إلغاء أشياء لم يكن ينبغي الموافقة عليها من الأساس، ربما سأفعل ذلك".

أخبار دولية

ترامب

تسريح

موظفين

مشاريع

الإغلاق الحكومي

LBCI التالي
وزير تركي: تعاون محتمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لبناء محطة نووية
ترامب: الولايات المتحدة تخوض "نزاعا مسلحا" مع كارتلات المخدرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-02

البيت الأبيض يحذّر من تسريح "وشيك" لموظفين حكوميين بسبب الشلل الفدرالي

LBCI
أخبار دولية
2025-07-11

وزارة الخارجية الأميركية: تسريح أكثر من 1350 موظفًا من العاملين في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-01

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الخطة الجمهورية لإنهاء الإغلاق الحكومي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-01

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الخطة الجمهورية لإنهاء الإغلاق الحكومي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:55

الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة "مهزلة"

LBCI
أخبار دولية
05:23

إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود كانت متجهة إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
05:03

شرطة بريطانيا تدعو الى إلغاء احتجاج مؤيد للفلسطينيين أو تأجيله بعد هجوم مانشستر

LBCI
أخبار دولية
04:40

المحكمة العليا الهولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-08-31

وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس

LBCI
أخبار لبنان
08:08

بو صعب: تعليق إجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين لأسبوعين

LBCI
أخبار دولية
01:55

مطالبات بإقالة الحكومة بعد تظاهرات شبابية جديدة في المغرب

LBCI
أخبار لبنان
10:04

الهيئات الإقتصادية تبحث نتائج زيارة صندوق النقد وملفات إقتصادية أساسية مطروحة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
23:38

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)

LBCI
رياضة
14:09

مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار

LBCI
أخبار دولية
13:32

من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو

LBCI
أخبار دولية
13:29

من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:50

أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة

LBCI
اقتصاد
02:26

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
15:45

سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:30

الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
11:54

الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
خبر عاجل
23:38

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More