الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
2025-10-03 | 01:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه في حال استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ الأربعاء قد يجري فصل موظفين اتحاديين وإلغاء عدد من المشاريع.
وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة (أو.إيه.إن) بشأن مذكرة حديثة من مكتب الإدارة والميزانية أثارت احتمال حدوث تسريح للموظفين، قال ترامب: "قد تكون هناك إقالات.. وهذا خطأهم"، في إشارة إلى الديمقراطيين.
وأضاف: "بوسعنا إلغاء المشاريع التي يريدونها، مشاريعهم المفضلة، وسنلغيها بشكل دائم... في يدي إلغاء أشياء لم يكن ينبغي الموافقة عليها من الأساس، ربما سأفعل ذلك".
أخبار دولية
ترامب
تسريح
موظفين
مشاريع
الإغلاق الحكومي
التالي
وزير تركي: تعاون محتمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لبناء محطة نووية
ترامب: الولايات المتحدة تخوض "نزاعا مسلحا" مع كارتلات المخدرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-02
البيت الأبيض يحذّر من تسريح "وشيك" لموظفين حكوميين بسبب الشلل الفدرالي
أخبار دولية
2025-10-02
البيت الأبيض يحذّر من تسريح "وشيك" لموظفين حكوميين بسبب الشلل الفدرالي
0
أخبار دولية
2025-07-11
وزارة الخارجية الأميركية: تسريح أكثر من 1350 موظفًا من العاملين في الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-07-11
وزارة الخارجية الأميركية: تسريح أكثر من 1350 موظفًا من العاملين في الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-10-01
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الخطة الجمهورية لإنهاء الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
2025-10-01
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الخطة الجمهورية لإنهاء الإغلاق الحكومي
0
آخر الأخبار
2025-10-01
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الخطة الجمهورية لإنهاء الإغلاق الحكومي
آخر الأخبار
2025-10-01
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الخطة الجمهورية لإنهاء الإغلاق الحكومي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:55
الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة "مهزلة"
أخبار دولية
05:55
الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة "مهزلة"
0
أخبار دولية
05:23
إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود كانت متجهة إلى غزة
أخبار دولية
05:23
إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود كانت متجهة إلى غزة
0
أخبار دولية
05:03
شرطة بريطانيا تدعو الى إلغاء احتجاج مؤيد للفلسطينيين أو تأجيله بعد هجوم مانشستر
أخبار دولية
05:03
شرطة بريطانيا تدعو الى إلغاء احتجاج مؤيد للفلسطينيين أو تأجيله بعد هجوم مانشستر
0
أخبار دولية
04:40
المحكمة العليا الهولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
أخبار دولية
04:40
المحكمة العليا الهولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-08-31
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس
خبر عاجل
2025-08-31
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس
0
أخبار لبنان
08:08
بو صعب: تعليق إجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين لأسبوعين
أخبار لبنان
08:08
بو صعب: تعليق إجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين لأسبوعين
0
أخبار دولية
01:55
مطالبات بإقالة الحكومة بعد تظاهرات شبابية جديدة في المغرب
أخبار دولية
01:55
مطالبات بإقالة الحكومة بعد تظاهرات شبابية جديدة في المغرب
0
أخبار لبنان
10:04
الهيئات الإقتصادية تبحث نتائج زيارة صندوق النقد وملفات إقتصادية أساسية مطروحة
أخبار لبنان
10:04
الهيئات الإقتصادية تبحث نتائج زيارة صندوق النقد وملفات إقتصادية أساسية مطروحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
0
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار
0
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
0
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
0
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
2
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
3
فنّ
15:45
سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)
فنّ
15:45
سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)
4
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
16:30
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
5
أخبار لبنان
11:54
الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح
أخبار لبنان
11:54
الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح
6
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
7
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
8
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More