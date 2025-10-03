ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه في حال استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ الأربعاء قد يجري فصل موظفين اتحاديين وإلغاء عدد من المشاريع.



وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة (أو.إيه.إن) بشأن مذكرة حديثة من مكتب الإدارة والميزانية أثارت احتمال حدوث تسريح للموظفين، قال ترامب: "قد تكون هناك إقالات.. وهذا خطأهم"، في إشارة إلى الديمقراطيين.



وأضاف: "بوسعنا إلغاء المشاريع التي يريدونها، مشاريعهم المفضلة، وسنلغيها بشكل دائم... في يدي إلغاء أشياء لم يكن ينبغي الموافقة عليها من الأساس، ربما سأفعل ذلك".