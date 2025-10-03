بعد رصد مُسيرات... تعليق عمليات مطار ميونيخ الألماني

أعلن مطار ميونيخ الألماني في وقت مبكر اليوم ، أن طائرات مسيرة جرى رصدها مساء أمس أجبرت مسؤولي مراقبة الحركة الجوية على تعليق العمليات، مما أدى إلى إلغاء 17 رحلة جوية واضطراب حركة سفر ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.



وذكر المطار في بيان، أنه حول 15 رحلة أخرى آتية إلى شتوتغارت ونورمبرغ وفيينا وفرانكفورت.



ويعد هذا أحدث اضطراب في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة بإغلاق مطارات في الدنمرك والنرويج موقتا الأسبوع الماضي.



وقال المطار إن مسؤولي مراقبة الحركة الجوية قلصوا عمليات الطيران في مطار ميونيخ من الساعة 10:18 مساء (20:18 بتوقيت غرينتش) أمس الخميس، قبل تعليقها تماما لاحقا عقب رصد طائرات مسيرة عدة.