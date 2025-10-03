الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: الولايات المتحدة تخوض "نزاعا مسلحا" مع كارتلات المخدرات

أخبار دولية
2025-10-03 | 01:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: الولايات المتحدة تخوض &quot;نزاعا مسلحا&quot; مع كارتلات المخدرات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ترامب: الولايات المتحدة تخوض "نزاعا مسلحا" مع كارتلات المخدرات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخوض "نزاعا مسلّحا" مع كارتلات المخدّرات، في مذكرة وجهتها وزارة الدفاع إلى الكونغرس لدعم العمليات الأخيرة التي نفّذتها واشنطن قبالة سواحل فنزويلا على نحو قانوني.
     
وتأتي هذه المذكّرة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها من مصدر برلماني طلب عدم الكشف عن هويّته، بعد إيفاد سفن حربية عدّة إلى بحر الكاريبي في أواخر آب وتدمير ثلاثة زوارق على الأقلّ في المنطقة بحجة انخراطها في أنشطة اتجار بالمخدّرات بحسب واشنطن، في عملية أسفرت عن سقوط 17 قتيلا على الأقلّ.
     
وندّد خبراء قانونيون أميركيون بعمليات لا إطار قانونيا لها. ويشكّل هذا الإعلان الرسمي الصادر عن الرئاسة الأميركية مبرّرا قانونيا للعمليات المنفّذة قبالة سواحل فنزويلا.
     
وأشار مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس إلى أنه "يتوجّب قانونا تقديم" تقرير من هذا القبيل إلى الكونغرس "في أعقاب أيّ حدث تكون فيه القوّات المسلّحة الأميركية منخرطة في هجوم".
     
وقالت آنا كيلي معاونة المتحدّثة باسم البيت الأبيض: "كما قلنا مرارا، تصرّف الرئيس وفقا لقانون النزاعات المسلّحة لحماية بلدنا ممن يحاولون جلب سمّ قاتل إلى سواحلنا".
     
غير أن الدستور الأميركي ينصّ على أن الكونغرس وحده مخوّل إعلان الحرب، ما يزيد من الالتباس المحدق بإعلان فضفاض عن "نزاع مسلّح".
     
وجاء في الرسالة الموجّهة إلى الكونغرس التي كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أوّل من كشف عن مضمونها أن كارتلات الاتجار بالمخدّرات باتت خلال العقود الأخيرة "أكثر تسلّحا وتنظيما وعنفا" وهي "تتسبّب بوفاة عشرات آلاف المواطنين الأميركيين كلّ سنة بطريقة غير قانونية وبشكل مباشر". وبناء على ما تقدّم، "أعلن الرئيس أن الولايات المتحدة تخوض نزاعا مسلّحا غير دولي مع المنظمات الإرهابية المعنيّة".
     
وتتّهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدّرات إلى الولايات المتحدة.
     
وتنفي كراكاس هذه الاتّهامات بشدّة وهي أطلقت مناورات عسكرية وحشدت الاحتياطيين في مواجهة الإجراءات الأميركية الأخيرة التي اعتبرتها "تهديدا عسكريا".
 
وندّد وزير الدفاع الفنزويلي الخميس بتحليق خمس مقاتلات أميركية قبالة سواحل بلده.

أخبار دولية

ترامب

الولايات المتحدة

كارتلات

المخدرات

LBCI التالي
ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي
بعد رصد مُسيرات... تعليق عمليات مطار ميونيخ الألماني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-26

واشنطن ترسل مزيدا من السفن إلى الكاريبي لمواجهة كارتلات المخدرات

LBCI
أخبار دولية
2025-08-18

البرازيل: المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب طلب "‬مستحيل" من إدارة ترامب

LBCI
أخبار دولية
2025-07-30

ترامب: أعتقد أن الولايات المتحدة ستبرم "اتفاقا عادلا للغاية" مع الصين

LBCI
أخبار دولية
2025-07-12

الرئيسة المكسيكية واثقة بـ"التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة بعد رسوم ترامب الجديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:55

الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة "مهزلة"

LBCI
أخبار دولية
05:23

إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود كانت متجهة إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
05:03

شرطة بريطانيا تدعو الى إلغاء احتجاج مؤيد للفلسطينيين أو تأجيله بعد هجوم مانشستر

LBCI
أخبار دولية
04:40

المحكمة العليا الهولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-08-31

وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس

LBCI
أخبار لبنان
08:08

بو صعب: تعليق إجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين لأسبوعين

LBCI
أخبار دولية
01:55

مطالبات بإقالة الحكومة بعد تظاهرات شبابية جديدة في المغرب

LBCI
أخبار لبنان
10:04

الهيئات الإقتصادية تبحث نتائج زيارة صندوق النقد وملفات إقتصادية أساسية مطروحة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
23:38

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)

LBCI
رياضة
14:09

مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار

LBCI
أخبار دولية
13:32

من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو

LBCI
أخبار دولية
13:29

من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:50

أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة

LBCI
اقتصاد
02:26

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
15:45

سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:30

الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
11:54

الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
خبر عاجل
23:38

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More