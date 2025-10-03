قارب من أسطول الصمود الذي اعترضته إسرائيل يرسو في قبرص

أعلنت حكومة قبرص اليوم الجمعة أن قاربًا من أسطول الصمود الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة واعترضته إسرائيل وصل إلى الجزيرة.



وذكر متحدث باسم الحكومة على إكس أن القارب الذي كان يقل 21 أجنبيًا طلب الرسو في لارنكا للتزود بالوقود ولأسباب إنسانية.



ولم يوضح المتحدث اسم القارب كما لم يذكر ما إذا كان من بين القوارب التي اعترضها الجيش الإسرائيلي.



وقال المتحدث إن السلطات القبرصية، بعد تسجيل جميع الركاب، وفرت لهم الاحتياجات الأساسية وقدمت لهم المساعدة القنصلية.



وواجهت إسرائيل أمس الخميس موجة من الإدانات والاحتجاجات الدولية بعد أن اعتلت معظم القوارب المشاركة في الأسطول واحتجزت أكثر من 450 ناشطًا من إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبري. وقالت إن النشطاء سيرحلون.



وأشارت إيطاليا أمس الخميس إلى أنه من المرجح نقل النشطاء إلى عواصم أوروبية على متن رحلات مستأجرة يومي الاثنين والثلاثاء. وأطلق سراح أربعة برلمانيين إيطاليين ومن المقرر أن يسافروا إلى روما اليوم الجمعة.