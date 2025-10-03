حركة حماس "تحتاج لبعض الوقت" لدرس خطة ترامب بشأن غزة

أفاد قيادي في حماس وكالة فراس برس بأن الحركة الفلسطينية "تحتاج لبعض الوقت" لدرس خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي تأييده لها.



وقال القيادي: "حماس ما زالت تواصل المشاورات بشأن خطة ترامب التي قدمت للحركة، وأبلغت الوسطاء بأن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت".



وكان ترامب أمهل حماس الثلاثاء "ثلاثة إلى أربعة أيام" للقبول بالخطة التي قال إنها تهدف إلى إنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر.