روسيا هاجمت بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الليل

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم الجمعة أن روسيا شنت هجومًا ضخمًا على بنى تحتية للطاقة في عدد من المناطق خلال الليل.



وأطلقت روسيا 381 طائرة مسيرة و35 صاروخًا مستهدفة بنى تحتية للطاقة في منطقتي خاركيف وبولتافا في شرق أوكرانيا، حيث تقع منشآت إنتاج غاز رئيسية في أوكرانيا.