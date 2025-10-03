وزير باكستاني: خطة ترامب بشأن غزة لا تتوافق مع مسودة اقترحتها مجموعة من الدول المسلمة

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن غزة هذا الأسبوع لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.



وأكد دار لنواب باكستانيين أنه تم إدخال تعديلات على الخطة.