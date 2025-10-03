شرطة بريطانيا تدعو الى إلغاء احتجاج مؤيد للفلسطينيين أو تأجيله بعد هجوم مانشستر

دعت الشرطة البريطانية منظمي احتجاج مؤيد للفلسطينيين في لندن مطلع الأسبوع الى إلغائه أو تأجيله بعد هجوم وقع عند كنيس يهودي في مانشستر وسقط فيه قتلى.



وقالت الشرطة على إكس: "الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع في مانشستر أمس سيكون قد تسبب في قدر كبير من الخوف والقلق في كل فئات المجتمع في بريطانيا بما في ذلك هنا في لندن".



وذكرت الشرطة أنها تريد نشر كل فرد متاح منها لحماية فئات المجتمع لكنها اضطرت بدلا من ذلك للاستعداد للتعامل مع تجمع أكثر من ألف في ساحة الطرف الأغر (ترافالغر) في لندن غدا السبت دعما لمجموعة "فلسطين أكشن" وهي منظمة حظرتها السلطات البريطانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في تموز.



وقالت الشرطة: "باختيار تشجيع خرق جماعي للقانون على هذا النطاق، يستنزف منظمو هذا الاحتجاج موارد الشرطة بعيدا عن فئات المجتمع الأخرى في لندن في وقت هم في أمس الحاجة لها".