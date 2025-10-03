إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود كانت متجهة إلى غزة

أعلن منظمو "أسطول الصمود العالمي" اعتراض آخر سفينة كانت تواصل طريقها باتجاه قطاع غزة، بعدما اعترضت إسرائيل حوالى أربعين قاربا تستعد لترحيل ركابها إلى أوروبا.



وقال المنظمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تم اعتراض مارينيت، آخر سفينة متبقية من أسطول الصمود العالمي، في الساعة 10,29 بالتوقيت المحلي (7,29 ت غ) على مسافة حوالى 42,5 ميلا بحريا من غزة"، مضيفة أنه بالإجمال خلال اليومين الأخيرين "اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي البحرية بصورة غير قانونية سفننا الـ42 التي كانت كل منها تنقل مساعدات إنسانية ومتطوعين والتصميم على كسر الحصار غير المشروع المفروض على غزة".



