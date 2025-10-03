آلاف الإيطاليين يتظاهرون مجددا دعما لغزة

تظاهر آلاف الأشخاص مجددا الجمعة في إيطاليا بدعوة من كبرى النقابات، دعما لـ"أسطول الصمود العالمي" الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة، وتنديدا بموقف حكومة جورجيا ميلوني إزاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.



وأدّى إضراب عام مفاجئ، اعتبرته السلطات غير قانوني، إلى تعطيل حركة النقل، فيما جرى تأمين حدّ أدنى من الخدمات في ساعات الذروة.



وقال الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمل ماوريتسيو لانديني، أكبر نقابات البلاد، عبر إذاعة "راديو أنكيو" صباح الجمعة إن "الساحات ستكون مكتظة"، بينما حذّرت الحكومة من أن مليون إيطالي قد يتعذر عليهم استخدام القطارات.



وتأتي هذه التعبئة بعد عشرة أيام فقط من تحرّك واسع النطاق في عموم البلاد دعما للفلسطينيين.



وفي روما، احتشد الآلاف أمام محطة القطار المركزية حيث تأخرت أو ألغيت العديد من الرحلات، فيما شهدت ميلانو الخميس تظاهرة شارك فيها نحو 10 آلاف شخص انطلقوا من الكولوسيوم، بالتوازي مع احتجاجات في مدن أخرى أوروبية وعالمية بينها المكسيك.