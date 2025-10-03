مسؤول قيادة الفضاء البريطانية "قلق للغاية" من التهديد الروسي في الفضاء

أعلن المسؤول عن قيادة الفضاء البريطانية الجنرال بول تيدمان أنه "قلق جدا" من محاولات روسيا "المستمرة" للتشويش وتتبع الأقمار الاصطناعية العسكرية البريطانية، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).وأوضح المسؤول العسكري أن الأقمار الاصطناعية الروسية تقترب بانتظام من تلك البريطانية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات تزايدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما أعرب عن "قلقه البالغ" من هذه التهديدات.وقال تيدمان: "يملك الصينيون أكثر القدرات تطورا على الاطلاق لكن الروس أكثر استعدادا لاستخدام أنظمتهم" داعيا إلى زيادة الاستثمارات البريطانية.وأضاف تيدمان: "نجري حاليا عمليات متقدمة في المدار مع حلفائنا لحماية مصالحنا الوطنية والعسكرية المشتركة في الفضاء والدفاع عنها".