حركة "جيل زد212" في المغرب تدعو الى تظاهرات جديدة

دعت حركة "جيل زد 212" إلى التظاهر لليوم السابع تواليا في مدن عدة احتجاجا على تردي الخدمات الصحية والتعليمية.



ونشرت الحركة التي لا تعلن هوية القائمين عليها، على موقع ديسكورد دعوة للتظاهر في 14 مدينة: "في إطار منظم ومحدد" بين السادسة والتاسعة مساء (17:00 - 20:00 ت غ).



وبعدما شهدت مدن عدة أعمال عنف وصدامات ليلية الثلاثاء والأربعاء أودت بحياة ثلاثة أشخاص، تظاهر ناشطو هذه الحركة في هدوء في أنحاء مختلفة من المملكة الخميس.



وشددت الحركة على الالتزام "بالأماكن المعلنة" و"التحلي بالانضباط والمسؤولية حفاظا على سلمية تحركاتنا".



كما دعت المشاركين إلى ارتداء ملابس سوداء "حدادا على المصابين والأموات"، خلال أعمال العنف.